Avrupa Konseyinin yeni Genel Sekreter Yardımcısı Norveçli Bjorn Berge oldu
Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcılığına, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Genel Sekreteri Norveçli Bjorn Berge seçildi.
Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcılığına, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Genel Sekreteri Norveçli Bjorn Berge seçildi.
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada, ilk turda, kullanılan oyların 185'ini alan Berge, 112 oyun çıktığı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Genel Sekreter Yardımcısı Leyla Kayacık'ı geride bırakarak Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcılık görevine seçildi.
Berge, görevi 1 Mart'ta 5 yıllığına İtalyan Gabriella Battaini-Dragoni'dan devralacak.
2009'dan bu yana Avrupa Konseyinde görev yapan Bjorn Berge, 2017'den bu yana Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Genel Sekreterlik görevini üstleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan