Avrupa Konseyi: Yunan adalarındaki mülteci kamplarının koşulları 'patlama noktasında'
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi Dunja Mijatovic, Yunan adalarındaki göçmenlerin yaşam koşullarının son 12 ay içinde daha da kötüleştiğini uyarısında bulunarak, gerekli önlemlerin derhal alınmasını istedi.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi Dunja Mijatovic, Yunan adalarındaki göçmenlerin yaşam koşullarının son 12 ay içinde daha da kötüleştiği uyarısında bulunarak gerekli önlemlerin derhal alınmasını istedi.
Yapılan yazılı açıklamada, "Binlerce kişinin yaşadığı kamplardaki insanların, çaresiz koşullarının iyileştirilmesi için derhal gerekli tedbirler alınmalı. "denildi. Euronews.com'da Görüntüle