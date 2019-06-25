Avrupa Konseyi yolsuzluk raporu: Türkiye yargıdaki yolsuzluğu önlemek için tavsiyelere uymadı

Avrupa Konseyi yolsuzluk raporu: Türkiye yargıdaki yolsuzluğu önlemek için tavsiyelere uymadı

Avrupa Konseyi'nin Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO) Türkiye'yi de yakından ilgilendiren ve daha geniş ölçüde AB ülkelerini ve Amerika Birleşik Devletleri'ni kapsayan yıllık raporunu açıkladı.

Avrupa Konseyi yolsuzluk raporu: Türkiye yargıdaki yolsuzluğu önlemek için tavsiyelere uymadı

Avrupa Konseyi'nin Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO) Türkiye'yi de yakından ilgilendiren ve daha geniş ölçüde AB ülkelerini ve Amerika Birleşik Devletleri'ni kapsayan yıllık raporunu açıkladı.

Yolsuzlukla mücadele organı olan GRECO raporunda milletvekilleri, hakimler ve savcılara yönelik yolsuzluğu önleme konusunda Türkiye'nin, Avrupa Konseyi'nin tavsiyelerini en az yerine getiren ülkelerden biri olduğuna dikkat çekildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et