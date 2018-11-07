Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 35. Genel Kurulu'nun Fransa'nın



Strazburg kentinde yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in Milli



Heyet Başkanı olduğu kongrede Konyaaltı Belediye Meclis Üyesi Gaye Doğanoğlu, konseyin Yerel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcısı seçildi.

47 üye devletten oluşan 200 binin üzerinde yerel ve bölgesel yönetimi temsil eden 636 yerel



politikacının yer aldığı toplantıda, "Yerel ve bölgesel seçilmiş temsilcilerin etik davranışı ve uyum" teması konuları ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, Avrupa

Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin milli heyet başkanlığını yapıyor olmanın ülke ve Antalya için son derece önemli olduğunu ifade etti.

Gaye Doğanoğlu'nu yeniden başkan yardımcısı olduğu için kutlayan Türel, Türk heyetin konsey içerisinde önemli ve başarılı çalışmalara imza attığını da belirtti.