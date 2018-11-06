Avrupa Konseyi "Varlık Dondurma - El Koyma" Düzenlemesini Onayladı

– Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği genelindeki suçluların varlıklarını dondurma ve el koyma emirleri için yeni bir ortak düzenlemeyi kabul etti. Yeni düzenleme ile terör dahil çeşitli suçların finansmanı engellenerek Birliğin güvenliğinin artırılması planlanıyor.

Düzenleme Avrupa Birliği resmi gazetesinde yayınlandıktan 24 ay sonra yürürlüğe girecek.

Yeni düzenlemenin ana başlıkları şöyle:

varolan araçların etkin uygulanmamasından doğan, verilen kararları karşılıklı olarak tanımama sorununu çözmek amacıyla, varlık dondurma ve el koyma emirleri Avrupa Birliği genelinde uygulanabilecek.

Birlik dahilinde alınan kararların bütün üye ülkelerde uygulanabilmesiyle, herhangi bir üye ülkede alınan karar bir diğer üye ülkede uygulanabilecek. Düzenleme üye devletlere sadece kısıtlı sayıda durumda karar tanımama ve uygulamayı reddetme hakkı tanıyor.

suç ile bağlantı olması halinde, değer üzerinden el koyma, önleyici el koyma ve mahkumiyete bağlı olmayan el koyma gibi pek yol izlenebilecek.

hızla harekete geçebilmek adına standart sertifika ve yöntemler uygulanacak.

el koyma emrinin tanınması için 45 günlük bir limit, acil durumlarda tanıma süresi için 48 saatlik, uygulama ve el koyma işlemi için de 48 saatlik limitler belirlendi. Bu limitler sadece olağanüstü durumlarda uzatılabilecek.

Sınır ötesi davalarda mağdurların tazminat ve haklarına saygı gösterilmesi öngörüldü. - İstanbul