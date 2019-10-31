Avrupa Konseyi Türkiye’deki yerel seçim gözlem raporunu onayladı: İmamoğlu ve heyet başkanı ne dedi?

31.10.2019 08:22

İnsan haklarını denetlemekle sorumlu Strasbourg merkezli Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Türkiye'de mart ve haziran aylarında gerçekleştirilen yerel seçimler ile ilgili taslak gözlem raporunu önce tartıştı daha sonra ezici çoğunlukla onayladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da hazır bulunduğu hararetli oturumda Türkiye'de birçok belediyeye "kayyum atanması", "terör suçlamalarının çok sık gerçekleştirilmesi", "ifade özgürlüğünün kısıtlanması" ve "Avrupa Konseyi standartlarına göre yasaların işlememesi" konuları ele alındı.



"Çok fazla terör suçlaması var"



Oturum başlamadan önce euronews'e konuşan Gözlem Heyeti Başkanı Andrew Dawson, seçimlerin genel anlamda düzgün bir şekilde gerçekleştiğini, katılımın oldukça yüksek olduğunu, seçim bürolarında insanların görevlerini yerine getirdiğini ve halkın demokrasiye bağlılığını ifade etti. Dawson diğer yandan, seçim sisteminin işlemesinin "yeterli olmadığını" zira birçok sorun yaşandığını belirtti. "Türkiye'nin terör tanımı Avrupa devletlerinin kabul edilebilecek düzeyinin çok ötesinde" diyen Dawson, "Terör suçlamaları çok sık yapılıyor. Bu bizi endişelendiriyor" ifadelerini kullandı. Heyet başkanı, "Öte yandan basın özgürlüğü göremedik. Basın özgürlüğünü sağlayacak açık ve net kurallar göremedik. Bütün siyasi partilerin eşit düzeyde basın kuruluşlarına erişimi sağlanmadı. Bizler bunu kendi gözlerimizle gördük. Türk medyasının İngilizce yayınlarda bile bütün siyasi partilere söz verme girişimi olmadığını gördük. Bütün bunlar bizi oldukça endişelendiriyor." dedi. Euronews.com'da Görüntüle