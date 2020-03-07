Avrupa Konseyi Türkiye'deki tutuklu, hükümlü ve yargılanan gazetecilerle ilgili bilgi talep etti

07.03.2020 00:14 | Son Güncelleme: 07.03.2020 00:14

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Türkiye'de ifade özgürlüğü ile ilgili kararlarının uygulanmasını incelediği toplantısının ardından kararını yayınladı.



Türk resmi makamlarının İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında daha fazla önlem almaya hazırlanmasını olumlu karşılayan Komite, diğer yasal mevzuat değişikliklerinin de değerlendirilmesini istedi. AİHM'nin açık içtihadı ve Komite'nin önceki kararları göz önünde bulundurularak, Ceza Kanunu'nun 301. Maddesini vakit kaybetmeden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu. Euronews.com'da Görüntüle