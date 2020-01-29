Avrupa Konseyi: Türkiye'de basın özgürlüğü ve gazetecilerin güvenliği endişe verici boyutta

29.01.2020 13:31 | Son Güncelleme: 29.01.2020 13:31

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) tarafından hazırlanan bir raporda, Türkiye'de basın özgürlüğü ve gazetecilerin güvenliğinin endişe verici boyutta olduğu bildirildi.



"Avrupa'da gazetecilerin güvenliği ve medya özgürlüğü" konulu raporda, Türkiye, Rusya, Azerbaycan, Macaristan ve Malta ile birlikte basın özgürlüğü ve gazetecilerin güvenliğinin "endişe verici olduğu" ülkeler arasında gösterildi. Euronews.com'da Görüntüle