Avrupa Konseyi: Türkiye'de basın özgürlüğü ve gazetecilerin güvenliği endişe verici boyutta
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Avrupa Konseyi: Türkiye'de basın özgürlüğü ve gazetecilerin güvenliği endişe verici boyutta

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) tarafından hazırlanan bir raporda, Türkiye’de basın özgürlüğü ve gazetecilerin güvenliğinin endişe verici boyutta olduğu bildirildi.

29.01.2020 13:31 | Son Güncelleme: 29.01.2020 13:31
Avrupa Konseyi: Türkiye'de basın özgürlüğü ve gazetecilerin güvenliği endişe verici boyutta

Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) tarafından hazırlanan bir raporda, 'de basın özgürlüğü ve gazetecilerin güvenliğinin endişe verici boyutta olduğu bildirildi.


"Avrupa'da gazetecilerin güvenliği ve medya özgürlüğü" konulu raporda, Türkiye, Rusya, Azerbaycan, Macaristan ve Malta ile birlikte basın özgürlüğü ve gazetecilerin güvenliğinin "endişe verici olduğu" ülkeler arasında gösterildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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