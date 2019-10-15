Avrupa Konseyi: Suriye'deki insani durumdan endişeliyiz, bölgedeki siviller korunmalı
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı operasyonun ardından bölgede insani durumun kötüleşmesinden endişe ettiğini bildirdi.
15.10.2019 19:12
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı operasyonun ardından bölgede insani durumun kötüleşmesinden endişe ettiğini bildirdi.
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Kaynak: Euronews.com