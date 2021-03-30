Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Daems, muhalefet partilerini ziyaret etti

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Daems, muhalefet partilerini ziyaret etti AVRUPA Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Rik Daems, Türkiye'deki temasları çerçevesinde TBMM'de CHP, İYİ Parti ve HDP gruplarını ziyaret etti.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Daems, muhalefet partilerini ziyaret etti

AVRUPA Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Rik Daems, Türkiye'deki temasları çerçevesinde TBMM'de CHP, İYİ Parti ve HDP gruplarını ziyaret etti.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Rik Daems, TBMM'de muhalefet partilerini ziyaret etti. Daems, önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Görüşmede; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Dış Politika Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz ile Ankara Milletvekili Haluk Koç da yer aldı. Yaklaşık 1 saat süren görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.Daems ayrıca, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ile HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la da görüştü.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı