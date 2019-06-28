Avrupa Konseyi'nin Yolsuzlukla Mücadele Grubu: Türkiye'nin yolsuzlukla mücadele adımları yetersiz
Avrupa Konseyi’nin Yolsuzlukla Mücadele Grubu (GRECO), partilerin finansmanın şeffaf olması , milletvekili, yargıç ve hakimlere arasında yolsuzluğun önlenmesi konusunda Türkiye’ye yapılan tavsiyelerin önemli bir kısmını yerine getirilmediği uyarısında bulundu.
Avrupa Konseyi'nin Yolsuzlukla Mücadele Grubu (GRECO), partilerin finansmanının şeffaf olması, milletvekili, yargıç ve hakimler arasında yolsuzluğun önlenmesi konusunda Türkiye'ye yapılan tavsiyelerin önemli bir kısmını yerine getirilmediği uyarısında bulundu.
GRECO açıklamasında konu ile ilgili yapılan 17 tavsiyeden 7'sinin yerine getirildiği 6'sını kısmen yerine getirildiği ve 4'ünün ise hiç yerine getirilmediği bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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12:22 Avrupa Konseyi'nin Yolsuzlukla Mücadele Grubu: Türkiye'nin yolsuzlukla mücadele adımları yetersiz