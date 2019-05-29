Avrupa Konseyi'nden Türkiye'de barış sürecinin yeniden başlatılması çağrısı

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Liliane Maury Pasquier, Türkiye'de bazı milletvekilleri ve mahkumlar tarafından devam ettirilen açlık grevlerinin son bulmasını memnunlukla karşıladığını belirtirken, Güneydoğu'da bölge barışına katkıda bulunacağı için barış sürecinin yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

Pasquier yaptığı yazılı açıklamada, Leyla Güven'in de aralarında olduğu üç milletvekili ve yüzlerce mahkumun açlık grevlerine son vermesinden memnunluk duyduğu ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle