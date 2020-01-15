Avrupa Konseyi'nden Suriyeli çocuk doktoru Amani Ballour'a 'cesaret ödülü'

15.01.2020 21:56 | Son Güncelleme: 15.01.2020 21:56

Avrupa Konseyi, şu anda Türkiye'de göçmen olarak bulunan Suriyeli çocuk doktoru Amani Ballour'a, ülkesinde savaş bölgesi Doğu Guta'da 2012 ila 2018 yılları arasında yeraltında kurduğu hastanedeki çalışmalarından dolayı "Raoul Wallenberg Ödülü" verecek.



Avrupa Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Suriyeli doktorun, "cesur ve korkusuz" bir şekilde yüzlerce hastayı zor koşullarda kurduğu hastanede tedavi ettiği bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle