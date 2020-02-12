Avrupa Konseyi'nden Kıbrıs Rum Yönetimi'ne kara parayla daha fazla mücadele uyarısı
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Avrupa Konseyi'nden Kıbrıs Rum Yönetimi'ne kara parayla daha fazla mücadele uyarısı

Konsey bünyesinde terörizmin finansmanı ve kara para aklamayla mücadele alanına faaliyet gösteren Moneyval Kıbrıs Rum Kesimindeki kolluk güçlerinin yurt dışında yasal olmayan yollarla elde edilen paraların ada içerisinde aklayanlara karşı daha sert bir tutum sergilemesi gerektiğini açıkladı

12.02.2020 07:30 | Son Güncelleme: 12.02.2020 07:30
Avrupa Konseyi'nden Kıbrıs Rum Yönetimi'ne kara parayla daha fazla mücadele uyarısı

'ı kara para aklamayla mücadele konusunda daha fazla çaba sarf etmesi konusunda uyardı.


Konsey bünyesinde terörizmin finansmanı ve kara para aklamayla mücadele alanına faaliyet gösteren Moneyval, Kıbrıs Rum Kesimindeki kolluk güçlerinin yurt dışında yasal olmayan yollarla elde edilen paraların ada içerisinde aklayanlara karşı daha sert bir tutum sergilemesi gerektiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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