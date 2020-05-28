Avrupa Konseyi'nden Çorlu'ya Avrupa Diploması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avrupa Konseyi'nden Çorlu'ya Avrupa Diploması

- Avrupa Konseyi'nden Çorlu'ya Avrupa Diploması Avrupa Spor Kenti unvanını alan tek ilçe Çorlu şimdi de Avrupa Diploması aldı Çorlu Belediyesi, Avrupa Konseyi'nin Avrupa Diploması Ödülü'ne layık görüldü.

28.05.2020 12:25 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:32

- Avrupa Konseyi'nden Çorlu'ya Avrupa Diploması

Avrupa Spor Kenti unvanını alan tek ilçe Çorlu şimdi de Avrupa Diploması aldı

TEKİRDAĞ - Çorlu Belediyesi, Avrupa Konseyi'nin Avrupa Diploması Ödülü'ne layık görüldü. Ödül ile ilgili konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Çorlu'muzla bir kez daha gurur duyduk." dedi. Başkan Sarıkurt bundan sonraki amaçlarının Avrupa Şeref Bayrağı ve Avrupa Şeref Plaketi'ni kazanmak olduğunu asıl hedeflerinin ise en yüksek seviye olan Avrupa Ödülü'nü kazanabilmek olduğunu söyledi.

Çorlu Belediyesi, gerçekleştirdiği proje ve etkinliklerle Avrupa Diploması Ödülü'ne layık görüldü. Avrupa Konseyi tarafından kardeş şehir etkinliklerine önem veren, yabancı belediyeler ile ilişkilerini ve iş birliklerini geliştiren, Avrupa standartlarında kültürel ve sosyal etkinlikleri kentlerinde başarılı bir şekilde gerçekleştiren belediyeler Avrupa Diploması ödülünü almaya hak kazanıyor.

Dünya üzerinde 12 belediye bu ödülü kazanırken, bunların arasından üç ödül Türkiye'deki belediyelere verildi. Çorlu Belediyesi'nin yanı sıra Çiğli ve Selçuk Belediyeleri de ödülü kazandılar.

1955'ten beri verilen bu ödülün sahipleri; belediyelerin uluslararası projeleri, katılımcı demokrasi anlayışı, kardeş şehirlerle geliştirdiği iyi ilişkiler, kentsel, çevresel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda örnek gösterilecek uygulamalarla değerlendiriliyor.

"Kentimizle gurur duyuyoruz"

Avrupa standartlarında projeler hayata geçirdiklerini dile getiren Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Avrupa Konseyi tarafından verilen Avrupa Diploması Ödülü'nü kentimize kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu ödül Çorlu'muzun ve ülkemizin dünya çapında duyulmasını sağlayacak. Yurt dışındaki kardeş belediyelerimizle ilişkilerimiz daha da güçlenecek, kentimizi tanıtmak amacıyla var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Geçtiğimiz aylarda Çorlu'nun Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından Yılın Partner Şehri unvanını kazandığını da anımsatan Başkan Sarıkurt, "Aldığımız her ödül daha çok çalışmamız ve kentimize yeni güzellikler katmamız için bizleri cesaretlendiriyor. Avrupa Diploması ödülü, büyük Avrupa Ödülü'nü kazanmaya giden yoldaki ilk basamağımızdı. Bundan sonraki amacımız Avrupa Şeref Bayrağı ve Avrupa Şeref Plaketi'ni kazanmak. Ama asıl hedefimiz en yüksek seviye olan Avrupa Ödülü'nü kazanabilmek. Bunun için de gurur duyduğumuz kentimiz için çalışmaya ve yarınlara yönelik projeler geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Başarılı projelerimiz Avrupa Konseyi'nde takdir ediliyor diyen Başkan Sarıkurt, "Geçtiğimiz Temmuz ayında Avrupa'nın en önemli projelerinden biri olan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Partner Kent başvurumuz kabul edilmiş ve Çorlu'nun Avrupa Konseyi tarafından Partner Kent unvanını alması sağlanmıştı. Bu süreçte Avrupa Spor Kenti seçilerek Türkiye'de bu unvanı kazanan ilk ilçe belediyesi olarak Avrupa temaslarındaki başarımızı tescillemiştik. Çorlu Belediyesi ayrıca 2030 yılına kadar tüm Avrupa ile birlikte karbon emisyonunu yüzde 40 azaltacağını taahhüt ederek Başkanlar Sözleşmesi'ne taraf olan Türkiye'deki 22 belediyeden biri olmuştu. Mahalle toplantıları, Çocuk Meclisi, Mahalle Meclisi, Avrupa Hareketlilik Haftası gibi projelerle öne çıkan Çorlu Belediyesi, Avrupa Konseyi'ne üye 47 ülkeden çok sayıda belediyenin başvurduğu, halkı demokratik katılıma, karar alma mekanizmalarına ve evrensel değerlere daha çok sahip çıkmaya teşvik etmek için verilen Avrupa Diploması Ödülü'nü almaya hak kazanarak büyük bir başarıya daha imza atmış olduk" şeklinde konuştu.

Avrupa Konseyi'nden Çorlu'ya Avrupa Diploması

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi Haber
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor Haber
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi Haber
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Boşanma aşamasındaki karısının 'mahrem' fotoğraflarını akrabalarına gönderdi Haber
Boşanma aşamasındaki karısının "mahrem" fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı Haber
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 376 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 376 liradan işlem görüyor
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan 'uzman sapık' için harekete geçti
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan "uzman sapık" için harekete...
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Gelinden görümceye hain plan! 160 bin liralık vurgunu güvenlik kamerası ele verdi
Gelinden görümceye hain plan! 160 bin liralık vurgunu güvenlik kamerası ele verdi
ABD'deki ırkçılık karşıtı protestolar, şiddet eylemlerine dönüştü
ABD'deki ırkçılık karşıtı protestolar, şiddet eylemlerine dönüştü
'10 milyon liram olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fırsatçılık ve stokçuluğun önüne geçmek için göreve başlıyor
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fırsatçılık ve stokçuluğun önüne geçmek için göreve başlıyor
Negredo'nun antrenman sırasında Beşiktaş forması giymesi sosyal medyada gündem oldu
Negredo'nun antrenman sırasında Beşiktaş forması giymesi sosyal medyada gündem oldu
Fenerbahçe, Orhan Ak'ın kulüpte görev alacağına dair çıkan haberleri yalanladı
Fenerbahçe, Orhan Ak'ın kulüpte görev alacağına dair çıkan haberleri yalanladı
Düsseldorf, Kenan Karaman'ın golüyle Ozan Kabak'lı Schalke'yi 2-1 yendi
Düsseldorf, Kenan Karaman'ın golüyle Ozan Kabak'lı Schalke'yi 2-1 yendi
Reyhanlı'daki patlamada felç geçirip işini kaybeden adamın 7 yıllık tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu
Reyhanlı'daki patlamada felç geçirip işini kaybeden adamın 7 yıllık tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu
Profesör uyardı! Camilerde virüsü yayacak tekbir gibi yüksek sesli konuşmalar alçak tondan yapılmalı
Profesör uyardı! Camilerde virüsü yayacak tekbir gibi yüksek sesli konuşmalar alçak tondan yapılmalı
Fenerbahçeli eski futbolcu Dirk Kuyt, Advocaat'ın yerine Feyenoord'un başına geçecek
Fenerbahçeli eski futbolcu Dirk Kuyt, Advocaat'ın yerine Feyenoord'un başına geçecek
Çay toplayanlar, ürünlerini kota koyarak aldığı için ÇAYKUR'a tepkili
Çay toplayanlar, ürünlerini kota koyarak aldığı için ÇAYKUR'a tepkili
Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı alacağı konuşulan Acun Ilıcalı: Önümüzdeki hafta görüşeceğiz, anlaşmaya yakınız
Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı alacağı konuşulan Acun Ilıcalı: Önümüzdeki hafta görüşeceğiz, anlaşmaya yakınız
27 günlük bebekten, 73 yaşındaki dedeye kadar 8 kişilik aile koronavirüsü yendi
27 günlük bebekten, 73 yaşındaki dedeye kadar 8 kişilik aile koronavirüsü yendi
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında
ABD Başkanı Trump 'Kapatırım' dediği Twitter'dan yeni tweet attı
ABD Başkanı Trump "Kapatırım" dediği Twitter'dan yeni tweet attı
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
Türkiye'nin konuştuğu Robin Hood, bu kez yarım milyonluk veresiye defterini satın aldı
Türkiye'nin konuştuğu Robin Hood, bu kez yarım milyonluk veresiye defterini satın aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akbağ Yeliz Yeşilmen Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu İlhan Cavcav Michael Jordan Kenan Sofuoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Kadın Beşiktaş Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Avrupa Konseyi'nden Çorlu'ya Avrupa Diploması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 12:33:39. #1.14#
title