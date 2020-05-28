Avrupa Konseyi'nden Çorlu'ya 'Avrupa Diploması'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avrupa Konseyi'nden Çorlu'ya 'Avrupa Diploması'

Çorlu Belediyesi, Avrupa Konseyi'nin Avrupa Diploması Ödülü'ne layık görüldü.

Avrupa Konseyi'nden Çorlu'ya 'Avrupa Diploması'
28.05.2020 12:13 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:16

Çorlu Belediyesi, Avrupa Konseyi'nin Avrupa Diploması Ödülü'ne layık görüldü. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Çorlumuzla bir kez daha gurur duyduk" dedi.

Çorlu Belediyesi, gerçekleştirdiği proje ve etkinliklerle Avrupa Diploması Ödülü'ne layık görüldü. Avrupa Konseyi tarafından kardeş şehir etkinliklerine önem veren, yabancı belediyeler ile ilişkilerini ve iş birliklerini geliştiren, Avrupa standartlarında kültürel ve sosyal etkinlikleri kentlerinde başarılı bir şekilde gerçekleştiren belediyeler Avrupa Diploması ödülünü almaya hak kazanıyor. Dünyada 12 belediye bu ödülü kazanırken, bunların arasından üç ödül Türkiye'deki belediyelere verildi. Çorlu Belediyesinin yanı sıra Çiğli ve Selçuk Belediyeleri de ödül kazandı. 1955'ten beri verilen ödülde belediyeler, uluslararası projeleri, katılımcı demokrasi anlayışı, kardeş şehirlerle geliştirdiği iyi ilişkiler, kentsel, çevresel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda örnek gösterilecek uygulamalarla değerlendiriliyor.

"Kentimizle gurur duyuyoruz"

Avrupa standartlarında projeler hayata geçirdiklerini dile getiren Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Avrupa Konseyi tarafından verilen Avrupa Diploması Ödülü'nü kentimize kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu ödül Çorlu'muzun ve ülkemizin dünya çapında duyulmasını sağlayacak. Yurt dışındaki kardeş belediyelerimizle ilişkilerimiz daha da güçlenecek, kentimizi tanıtmak amacıyla var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Başarılı projelerinin Avrupa Konseyi'nde takdir edildiğini belirten Sarıkurt, "Geçtiğimiz Temmuz ayında Avrupa'nın en önemli projelerinden biri olan 'Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Partner Kent' başvurumuz kabul edilmiş ve Çorlu'nun Avrupa Konseyi tarafından Partner Kent unvanını alması sağlanmıştı. Bu süreçte Avrupa Spor Kenti seçilerek Türkiye'de bu unvanı kazanan ilk ilçe belediyesi olarak Avrupa temaslarındaki başarımızı tescillemiştik. Çorlu Belediyesi ayrıca 2030 yılına kadar tüm Avrupa ile birlikte karbon emisyonunu yüzde 40 azaltacağını taahhüt ederek Başkanlar Sözleşmesi'ne taraf olan Türkiye'deki 22 belediyeden biri olmuştu. Mahalle toplantıları, Çocuk Meclisi, Mahalle Meclisi, Avrupa Hareketlilik Haftası gibi projelerle öne çıkan Çorlu Belediyesi, Avrupa Konseyi'ne üye 47 ülkeden çok sayıda belediyenin başvurduğu, halkı demokratik katılıma, karar alma mekanizmalarına ve evrensel değerlere daha çok sahip çıkmaya teşvik etmek için verilen Avrupa Diploması Ödülü'nü almaya hak kazanarak büyük bir başarıya daha imza atmış olduk" şeklinde konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor Haber
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı Haber
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi Haber
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Boşanma aşamasındaki karısının 'mahrem' fotoğraflarını akrabalarına gönderdi Haber
Boşanma aşamasındaki karısının "mahrem" fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı Haber
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
Babasının izinden gitti! 2 çocuk annesi kadın, ön yargıları yıkıp otobüs şoförü oldu
Babasının izinden gitti! 2 çocuk annesi kadın, ön yargıları yıkıp otobüs şoförü oldu
Yunanistan, halkını koronavirüsten korumak için verem aşısını deniyor
Yunanistan, halkını koronavirüsten korumak için verem aşısını deniyor
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İnşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İnşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız
27 günlük bebekten, 73 yaşındaki dedeye kadar 8 kişilik aile koronavirüsü yendi
27 günlük bebekten, 73 yaşındaki dedeye kadar 8 kişilik aile koronavirüsü yendi
4 günlük yasak sonrası İstanbul'da akşam trafiği yoğunluğu yüzde 50'yi geçti
4 günlük yasak sonrası İstanbul'da akşam trafiği yoğunluğu yüzde 50'yi geçti
Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti
Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
Fenerbahçe, Manisa Futbol Kulübü'nden Yiğit Kerem'i kadrosuna katmak istiyor
Fenerbahçe, Manisa Futbol Kulübü'nden Yiğit Kerem'i kadrosuna katmak istiyor
Trabzonspor, Balıkesirsporlu Rahmi Anıl'ı renklerine bağladı
Trabzonspor, Balıkesirsporlu Rahmi Anıl'ı renklerine bağladı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Ukrayna'da Türk turistler, 'en cömert turist' seçildi
Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!
Gelinden görümceye hain plan! 160 bin liralık vurgunu güvenlik kamerası ele verdi
Gelinden görümceye hain plan! 160 bin liralık vurgunu güvenlik kamerası ele verdi
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Çilek üretimi nedeniyle tersine göçün başladığı Kahramanmaraş'ın dağ köylerinde üretilen meyveler ihraç edilmeye başlandı
Çilek üretimi nedeniyle tersine göçün başladığı Kahramanmaraş'ın dağ köylerinde üretilen meyveler ihraç edilmeye...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Naci Bostancı Bülent Kuşoğlu Alparslan Türkeş Mehmet Cahit Turhan
Magazin İrem Derici Orhan Gencebay Mehmet Ali Erbil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Can Bartu Ahmet Ağaoğlu Michael Jordan Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kız Kadın Twitter Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Avrupa Konseyi'nden Çorlu'ya 'Avrupa Diploması' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 12:16:45. #1.14#
title