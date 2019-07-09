Avrupa Konseyi, Kıbrıs'ta sondaj girişimi nedeniyle Türkiye'ye olası yaptırımları masaya yatırıyor

Avrupa Konseyi, Kıbrıs'ta sondaj girişimi nedeniyle Türkiye'ye olası yaptırımları masaya yatırıyor

Avrupa Konseyi Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj girişimlerine yönelik olası yaptırımları görüşmek için Çarşamba günü COREPER düzeyinde toplanıyor.

Avrupa Konseyi, Kıbrıs'ta sondaj girişimi nedeniyle Türkiye'ye olası yaptırımları masaya yatırıyor

Avrupa Konseyi Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj girişimlerine yönelik olası yaptırımları görüşmek için Çarşamba günü COREPER düzeyinde toplanıyor.

AB üye devletlerinin daimi temsilcilerinden oluşan COREPER toplantısında Avrupa Komisyonu'nun hazırlamış olduğu yaptırım seçenekleri masaya yatırılacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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