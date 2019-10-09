Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi: Türkiye'de üç ayrı davadan hayal kırıklığı çıktı

09.10.2019 14:21

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi Dunja Mijatovic, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajda, "Türkiye'de üç ayrı davada hayal kırıklığı yaratan mahkeme kararları çıktı: Osman Kavala ve Ahmet Altan demir parmaklıklar arkasında kalmaya devam edecek, Taner Kılıç'ın ise hala beraatine karar verilmedi." ifadelerini kullandı.



Mijatovic, "İnsan hakları ihlallerinin düzeltilmesinde kabul edilemez gecikmeler yaşanıyor. Sivil toplumun taciz edilmesine dur demek gerekiyor." dedi. Euronews.com'da Görüntüle