Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi: OHAL'in verdiği zarar tamir edilsin

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi: OHAL'in verdiği zarar tamir edilsin

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi Dunja Mijatovic, Türkiye’ye yargı bağımsızlığını sağlaması ve insan hakları savunucularını koruması çağrısı yaptı.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi: OHAL'in verdiği zarar tamir edilsin

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi Dunja Mijatovic, Türkiye'ye yargı bağımsızlığını sağlaması ve insan hakları savunucularını koruması çağrısı yaptı.

Mijatovic, Türkiye'ye geçen hafta yaptığı ziyaretin sonuçlarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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