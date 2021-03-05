Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Urse'den İnsan Hakları Eylem Planı açıklaması
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Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Urse'den İnsan Hakları Eylem Planı açıklaması

05.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:58
Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Urse'den İnsan Hakları Eylem Planı açıklaması

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse, İnsan Hakları Eylem Planı'nın hazırlanmasında Avrupa Birliği fonlarının kullanıldığı iddialarına ilişkin, "Eylem Planı, Avrupa Konseyi'nin yürüttüğü ve uygulama süresi uzatılan projenin bir çıktısı değildir;

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse, İnsan Hakları Eylem Planı'nın hazırlanmasında Avrupa Birliği fonlarının kullanıldığı iddialarına ilişkin, "Eylem Planı, Avrupa Konseyi'nin yürüttüğü ve uygulama süresi uzatılan projenin bir çıktısı değildir; Türk makamlarınca hazırlanmış olan bu belge üzerinde tüm yetkilere Türkiye Cumhuriyetinin yetkili makamları sahiptir" dedi.

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve 2 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan İnsan Hakları Eylem Planı'nın hazırlanmasında Avrupa Birliği fonlarının kullanıldığı iddia edilmişti. Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Urse, yaptığı yazılı açıklama ile söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Urse, açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarınca hazırlanan ve 2 Mart 2021 tarihinde açıklanan yeni İnsan Hakları Eylem Planı, gelecek işbirliğini şekillendirmek adına kilit bir belge niteliği taşımaktadır. Bu Eylem Planı, Avrupa Konseyi'nin yürüttüğü ve uygulama süresi uzatılan projenin bir çıktısı değildir; Türk makamlarınca hazırlanmış olan bu belge üzerinde tüm yetkilere Türkiye Cumhuriyetinin yetkili makamları sahiptir. Projemizin uzatılmış uygulama döneminde; Avrupa Konseyi, bu Eylem Planının uygulanması için gerek duyulan uzmanlık desteklerini sağlamaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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