Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dragoni, Tunus'ta
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Görüşmeden detaylar Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Gabriella Battaini Dragoni'nin gazetecilere açıklama yapması Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi'nin gazetecilere açıklama yapması Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Gabriella Battaini Dragoni, resmi...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Görüşmeden detaylar
Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Gabriella Battaini Dragoni'nin gazetecilere açıklama yapması
Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi'nin gazetecilere açıklama yapması
Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Gabriella Battaini Dragoni, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Tunus'ta, Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi ile Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi. Görüşmenin ardından ikili, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Kaynak: AA
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