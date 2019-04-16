Avrupa Konseyi Başkanı Tusk: Brexit'in İptal Edildiği Günü Hayal Ediyorum
Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk Brexit karşıtı İngilizlere Brexit'in iptali konusundaki motivasyonlarını ve umutlarını kaybetmemeleri çağrısında bulundu ve "Avrupa'da hayal edebilen insanlara ihtiyacımız var" dedi.
Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk Brexit karşıtı İngilizlere Brexit'in iptali konusundaki motivasyonlarını ve umutlarını kaybetmemeleri çağrısında bulundu.
Salı günü Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Tusk, "Brexit'in gerçekleşmesini istemeyenler umutsuzluğa kapılmamalıdır. Avrupa daima hayal kurabilen insanlara ihtiyaç duymuştur." dedi ve şöyle devam etti Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com