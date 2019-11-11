Avrupa Konseyi Abhazya ile Güney Osetya'daki durumdan endişeli

11.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:56

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya'da yaşanan güvenlik ve ağır insan hakları ihlallerinin endişe verici olduğunu söyledi.

Buric, resmi temaslar için geldiği Tiflis'te, Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nda basına kapalı yapılan ikili görüşmenin ardından Buric ile Zalkaliani, ortak basın toplantısını düzenledi.

Zalkaliani, Buric ve beraberindeki heyete, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya'daki gelişmelere ilişkin bilgi verdiğini söyledi.

Ülkesinin yaşadığı en ciddi sorunlardan birinin işgal konusu olduğunu belirten Zalkaliani, "Özelikle Rusya'nın Gürcistan topraklarını işgal etmesi ile devam eden yasa dışı sınır hatları çekmesi süreci ve insan haklarının ağır şekilde ihlalini görüştük." dedi.

Zalkaliani, 27 Kasım'da Gürcistan'ın Avrupa Konseyinin Dönem Başkanlığını devralacağını hatırlatarak, bunun ülkesi için büyük bir sorumluluk anlamına geldiğini kaydetti.

Buric de Avrupa Konseyi Genel Sekreteri olarak Gürcistan'da ilk kez resmi temaslarda bulunduğunun altını çizerek, "Ziyaretimin amacı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, 27 Kasım'dan başlayacak dönem başkanlığı için hazırlık konusunda Gürcistan'a yardım isteğidir." ifadesini kullandı.

Avrupa Konseyi olarak Abhazya ile Güney Osetya'daki gelişmeleri takip ettiklerinin altını çizen Buric, "İşgal altındaki topraklarda (Abhazya ile Güney Osetya) yaşanan gelişmeleri sürekli izliyoruz. İşgal altındaki bölgelerde güvenlik ve insanı durumlarla ilgili endişelerimi ifade etmek istiyorum." dedi.

Basın toplantısının ardından Avrupa Konseyi ile Gürcistan'ın 2020-2023 dönemi iş birliği planı tanıtıldı. Tanıtıma, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ve diğer diplomatlar da katıldı.

Daha sonra Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia tarafından kabul edilen Buric'in Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve Parlamento Başkanı Arçil Talakvadze ile de görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA