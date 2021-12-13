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Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag oldu

Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe, Slavia Prag ile eşleşti.

Uefa Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe, Slavia Prag ile eşleşti.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibinin belli olduğu play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Sarı-lacivertli ekibin rakibi, Çekya temsilcisi Slavia Prag oldu. Play-off turunun ilk maçları 17 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 24 Şubat'ta oynanacak.

Avrupa Konferans Ligi play-off turu eşleşmeleri şu şekilde:

Olimpik Marsilya - Karabağ

PSV Eindhoven - Maccabi Tel-Aviv

Fenerbahçe - Slavia Prag

Midtjylland - PAOK

Leicester City - Randers

Celtic - Bodo Glimt

Sparta Prag - Partizan

Rapid Wien - Tottenham/Vitesse


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Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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