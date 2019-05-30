"Avrupa Komisyonunun raporu yitirdiklerimizin çizelgesi"

İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, Avrupa Komisyonunun Türkiye raporuna ilişkin "İktidar her ne kadar kınamış olsa da o raporun içeriğinin objektif olduğu kanısındayız. Orada sıralananlar maalesef bizim hem siyasi hem ekonomik alanda yitirdiklerimizin çizelgesi. Böyle bir tablo karşısında kaygı duymamak mümkün değil." dedi.

Erozan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kendisinin de emekli olduğu Dışişleri Bakanlığının, iktidarın kendine özgü yöntemleriyle öz kimliğinden uzaklaştığını savunan Erozan, son dönemde yurt dışında görevlendirilen bazı büyükelçilerin Dışişleri memuru olmadığını, "iktidara biat ettikleri için bu görevlere getirildiklerini" ileri sürdü.

Ahmet Kamil Erozan, "Bu kariyer dışı atamalar, merkez teşkilatına da sirayet etmiş durumda. Bir Bakan Yardımcısı ardından da bir genel müdür. Üstelik de Dışişleri'nin insan kaynakları dediğimiz FETÖ'den çok çekmiş birimlerini yönetir hale geldiler. Bunlar maalesef parti komiserleri olarak atanmış durumdalar. Bunlar AKP'nin uygulayıcıları olarak bizim sistemimizin içerisine girmiş durumdalar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesini anımsatan Erozan, "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla tutuklu bulunan ABD vatandaşı ve NASA çalışanı Serkan Gölge'nin serbest bırakıldığı gün bu görüşmenin gerçekleşmesinin rastlantı olmadığını iddia etti. Erozan, "Erdoğan, 'Sizin çocuğu bıraktık.' mesajını vermiştir." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın S-400'lerin alınması konusundaki söyleminde tarihin belirsizleştiğini savunan Erozan, öte yandan Türkiye'nin İdlib'deki temizlik harekatını 6 aydır tamamlayamadığını gören Rusya ve Esad rejiminin, bu temizliği yapmaya başladıklarını söyledi. Erozan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun çok da uzun sürmeyecek bir operasyon olduğu kanısındayım. Herhalde 1,5 ay sonra İdlib bölgesi Esad rejiminin kontrolüne yeniden girecektir. İktidar 'Fırat'ın doğusu, Menbiç.' dedi. Bugün bunları duymuyorsunuz. Yakında 'Fırat'ın batısını' da duyacaksınız. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'Elinize sağlık, orayı kendinize göre temizlediniz, görev tamamlanmıştır, evli evine köylü köyüne.' diyeceklerdir. Lavrov ile Pompeo arasındaki görüşmelerdeki ifadelere bakarsınız ABD ve Rusya'nın ortak çıkarlarından söz ediyorlar."

İYİ Parti'li Erozan, Avrupa Komisyonunun yayımladığı Türkiye raporuna ilişkin de şunları kaydetti:

"Türkiye'ye atılan çiçek göçmenler konusunda. 3 milyon 600 bin göçmenin Avrupa'ya sızmasının önlenmiş olmasından dolayı teşekkür ifadeleri var. Ama bu iki paragrafı bir kenara çıkarırsanız, o sayfalarca raporda Türkiye'nin acıklı halinin objektif bir tarifi var. İktidar her ne kadar kınamış olsa da o raporun içeriğinin objektif olduğu kanısındayız. Orada sıralananlar maalesef bizim hem siyasi hem ekonomik alanda yitirdiklerimizin çizelgesi. Böyle bir tablo karşısında kaygı duymamak mümkün değil."

Kaynak: AA