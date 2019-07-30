Avrupa Komisyonundan sığınmacılara yiyecek vermeyen Macaristan'a karşı ihlal prosedürü

Avrupa Komisyonu, sığınmacılara yardım edenlere hapis cezası öngören yasa ve geçiş bölgelerinde tutulan mültecilere yiyecek verilmediği gerekçesiyle Macaristan aleyhine ihlal prosedürü başlattı.

Macar Helsinki Komitesine göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından ele alınan geçici tedbir sonrası Macaristan geçiş bölgelerinde geçtiğimiz Ağustos ayından bu yana yalnızca 25 kişiye yiyecek verildi. Euronews.com'da Görüntüle