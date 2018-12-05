Avrupa Komisyonundan Dolara Karşı Avro Atağı

Avrupa Komisyonu, küresel pazarlarda avronun kullanılmasını teşvik etme kararı aldı.

Avrupa Komisyonu, doların rezerv üstünlüğüne karşı uluslararası ödemelerde avronın rolünü artırmak için bağlayıcı olmayan bir teklifler paketi hazırladı. Avrupa Komisyonunun bu kararının ABD'nin İran'a ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlayarak, birçok Avrupa ülkesini de İran'la ticaret yapmaması için zorlamasının ardından geldiğine dikkat çekildi.

Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi, Birlik üyesi ülkelere ve firmalara enerji anlaşmalarında avro kullanımını artırma çağrısı yaparak, finans ve emtia piyasalarında Avrupa parası avroyu desteklemek için mümkün olan tedbirleri almaya çalışacaklarını açıkladı. Komisyon, "Hangi parayı kullanacaklarına piyasa katılımcıları karar verir" ifadeleriyle başlayan raporunda, avronun uluslararası rolünü artırmadaki en etkili yolun 19 ülkenin yıllarca milli menfaatleriyle çelişen bankacılık, finans reformunu yaparak, para birimini gözden geçirmesi olduğuna işaret etti. - BRÜKSEL