Avrupa Komisyonu: Yunanistan'ın öldürülen sığınmacılar konusunda gerçeği ortaya çıkartıp gereğini...
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Avrupa Komisyonu: Yunanistan'ın öldürülen sığınmacılar konusunda gerçeği ortaya çıkartıp gereğini...

Forensic Architecture adlı araştırma kurumun Türkiye'den Yunanistan'a geçerken öldürülen iki sığınmacının "yüksek ihtimalle" Yunanistan askerleri tarafından öldürüldüğünü belirten bir rapor yayımladı.

Avrupa Komisyonu: Yunanistan'ın öldürülen sığınmacılar konusunda gerçeği ortaya çıkartıp gereğini...
10.07.2020 16:02 | Son Güncelleme: 10.07.2020 16:35

Forensic Architecture isimli araştırma kurumunun, Mart başında Edirne'den Yunanistan'a geçmeye çalışırken vurularak ölen iki mültecinin faillerinin "yüksek ihtimalle" sınırdaki Yunan askerleri olduğunu belirten raporu üzerine BBC Türkçe, Avrupa Komisyonu İçişleri Komisyonu'na konuyla ilgili sorular sordu.

Avrupa Komisyonu İçişleri Komiseri sözcüsü, BBC Türkçe'ye verdiği yazılı yanıtta "Komisyon, 'geriye itilme' ve mültecilere kötü davranılması iddialarını çok ciddiye alıyor. Temel hakların korunmasıyla ilgili yükümlülüklere saygının sağlanmasında ulusal idare ve yargı mercileri sorumludur" dedi ve ekledi:

"Komisyon'un, üye ülkelerin güvenlik güçlerinin görevlerini kötüye kullandıklarına dair iddiaları araştırma yetkisi yoktur.

"Fakat diğer vakalarda olduğu gibi söz konusu meselede de, ulusal mercilerin gerçekleri ortaya koyma odaklı bir soruşturma yürütüp yapılan yanlışlara dair gereğini yapmalarını bekliyoruz.

"Yunan makamlarıyla yakın temas içindeyiz. Yunanistan-Türkiye sınırındaki, sadece Yunanistan'ı değil, "Avrupa'nın tamamını ilgilendiren durumun karmaşık ve zor olduğunun farkındayız.

"Komisyon, Yunanistan'a mali ve operasyonel yardım sağlamanın yanı sıra, ebeveyni olmayan çocukların ve kırılgan durumda olan göçmenlerin yeniden yerleştirilmesi için üye ülkelerin desteğini koordine etmeye devam ediyor.

"Zor görevlerini yerine getirirken, mercilerin Avrupa değerlerine uygun ve paralel davranıyor olmaları önemli. Komisyon, dış sınırlarımızı korumanın bir öncelik olmasının yanı sıra, temel hak ve değerlerimizi muhafaza etmenin de gerekli olduğunun altını defalarca çizmiştir.

"Sınırdaki zor bir duruma karşı alınacak herhangi bir önlem, uygun, gerekli ve tüm temel haklara saygılı olmalıdır."





Ne olmuştu?

İdlib saldırısı sonrası Türkiye'nin, Yunanistan'la sınır kapılarını açmasıyla Türkiye'nin dört yanından on binlerce göçmen, Yunanistan sınırına Edirne'ye gitmişti.

Pazarkule Sınır Kapısı ve Meriç nehri boyunca toplanan mülteciler, karadan yürüyerek veya nehirden botlarlarla sınırı geçmeye çalışmıştı.

Sınırı geçmeyi başarıp Türkiye'ye geri gönderilen ve BBC Türkçe'nin konuştuğu mülteciler, Yunanistan sınır muhafızlarının kendilerini dövdüğü, cep telefonu ve paralarını alıp Meriç nehrine attığına dair iddialarda bulunmuştu. Bazıları da cep telefonlarından Yunan askerleri tarafından vurulduğunu iddia ettikleri bir mültecinin görüntüsünü göstermişlerdi.

Temmuz 2020'de Londra Goldsmith Üniversitesi'ne bağlı Forensic Architecture, Edirne'den Yunanistan'a geçmeye çalışırken vurularak ölen iki mültecinin faillerinin "yüksek ihtimalle" sınırdaki Yunan askerleri olduğuna dair bir rapor yayımladı.

Araştırma kurumları Lighthouse Reports ve Bellingcat ile işbirliği içinde yürütülen kapsamlı araştırma dahilinde, olay mahallerinde çoğunluğu mülteciler tarafından çekilen yüzlerce cep telefonu videosundaki görüntü ve ses verileri ile görgü tanıklarının ifadeleri, uydu haritalarında belirgin olan coğrafi özelliklerle eşleştirildi.

Bu çalışmaların sonucunda vurulmaların nerede ve ne zaman gerçekleştiğine dair bilgiler netleştirilerek kurşunların nereden geldiğine dair en yüksek olasılık ortaya koydu.

Rapor, sonuç olarak Suriye vatandaşı Muhammed Al-Arab ve Pakistan vatandaşı Muhammed Gulzar'ın sınırın Yunan tarafında konuşlanan askerler tarafından vurulmuş olduklarına dair kanıtlar sunuyor.

Yunanistan ise iddiaları reddediyor ve Yunan askerlerinin gerçek mermi kullandığına yönelik hiçbir kanıt olmadığını belirtiyor.

BBC
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