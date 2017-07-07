Avrupa Komisyonu Üyesi Johannes Hahn, "Demokratik bir kurum olan AP'nin kararına saygı duymak durumundayım"



ANKARA - Avrupa Komisyonu Üyesi Johannes Hahn, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin AB üyeliği müzakerelerinin askıya alınmasını öneren raporu kabul etmesine ilişkin, "Demokratik bir kurum olan AP'nin kararına saygı duymak durumundayım" dedi.

Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumla Avrupa Komisyonu Üyesi Johannes Hahn, Esenboğa Havaalanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile Avrupa Birliği arasında üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını öneren raporu kabul etmesine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Hahn, "Avrupa Birliği'nin bir yetkilisi olarak demokratik bir kurum olan Avrupa Parlamentosu'nun kararına saygı duymak durumundayım. Avrupa Parlamentosu aynı zamanda Avrupa Birliği kurumlarında karar verme merci olan 2 kurumdan bir tanesi. Özellikle dış ilişkiler ve genişleme müzakereleri ile ilgili önemli bir rolü var. AP'nin bu çerçevede aldığı bu karara saygı duymak durumundayız" açıklamasını yaptı.