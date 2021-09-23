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Avrupa Komisyonu Ufuk Avrupa Programı Bilgilendirme Webinarları

Habermetre - Haberler | Toplum
Avrupa Komisyonu Ufuk Avrupa Programı Bilgilendirme Webinarları

1- Ufuk Avrupa Programı 4. Kümesi olan Dijital, Endüstri ve Uzay kümesi kapsamındaki yapılacak proje başvuruları için 28 Eylül 2021 tarihinde (14: 00- 15: 30 Brüksel saati) bir bilgilendirme webinarı düzenlenecektir.

1- Ufuk Avrupa Programı 4. Kümesi olan Dijital, Endüstri ve Uzay kümesi kapsamındaki yapılacak proje başvuruları için 28 Eylül 2021 tarihinde (14: 00- 15: 30 Brüksel saati) bir bilgilendirme webinarı düzenlenecektir.

Komisyonun Fonlar ve İhaleler Portalı ile ortak arama ve kişi profili oluşturma konularında bilgilendirmelerin yapılacağı webinara katılım için kayıt gerekmekte olup, kayıt linkine buradan ve genel bilgiye ise bu adresten ulaşılabilir.

2- Aralık 2020'den beri yapılan webinar serisinin altıncısı olarak proje bütçelendirmelerinin konu edileceği, personel maliyet beyanlarındaki hataları önlemeye yönelik yapılması gerekenlerin anlatılacağı webinar 30 Eylül 2021 tarihinde (10: 00-12: 00 Brüksel saati) bu adreste gerçekleştirilecek olup, bu webinar için kayıt gerekmemektedir.

3- Proje sonuçlarının paylaşımı, proje etkilerinin güçlendirilmesi, pazarlara süreklilik arz edecek bir yenilik akışının getirilmesi konulu üçüncü webinar ise 5 Ekim 2021 tarihinde (10: 00 -12: 30) bu adreste gerçekleştirilecek olup, bu webinar için de kayıt gerekmemektedir.

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Haber: Avrupa Komisyonu Ufuk Avrupa Programı Bilgilendirme Webinarları - Haberler
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