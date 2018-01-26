Avrupa Komisyonu Hakim Gücünü Kötüye Kullandığı Gerekçesiyle Qualcomm'a Tarihi Ceza Kesti



Avrupa Komisyonu Qualcomm'a 1.2 Milyar Dolar Ceza Kesti.

Avrupa Komisyonu, Apple ile birlikte olan Qualcomm'a 1.2 Milyar Dolar Ceza Kesti. Qualcomm'un Apple'in cihazlarında kendi işlemlerini kullanması için rakam Avrupa Komisyonunun dikkatinden kaçmadı. Avrupa Birliğinin Anti Tekel yasalarının ihlal ettiği gerekçesi ile Qualcomm'a Avrupa'da tarihi ceza geldi.

Qualcomm 1.2 Milyar Dolar Ceza Ödeyecek!



Qualcomm'un Apple'a bir anlamda verdiği rüşvet şirketin geçen yılki cirosunun yüzde 4.9'una mal oldu.

Mobil işlem üreticisi Qualcomm'un Apple cihazlarında başka marka işlemci kullanmaması için Apple'a ödeme yapıyor. Avrupa'da Anti Tekel yasalarına aykırı bir uygulama için 1.2 Milyar Dolar ceza kesildi.

Farklı markaların iOS cihazlarında olmaması, mobil işlemci maliyetinin düşmemesine yol açıyor. Bu "Tekel" uygulaması hakim gücün kötüye kullanılması anlamına geliyor.

Qualcomm iki yönden zor durumda. Hatırlanacağı üzere Apple Qualcomm'u kendi mobil işlemcilerini kullanmak zorunda bıraktığı için dava ediyor. Bu sayede Qualcomm'u kendisine indirim yapmak zorunda bırakıyor. İndirim yaptığı içinse hakim gücü kötüye kullandığı için Avrupa'da ceza alıyor. Yukarı tükürsen sakal aşağı tükürsen bıyık misali.

Avrupa Komisyonu Qualcomm'a 1.2 Milyar Dolar Ceza Kesti, Gelelim cezanın detaylarına!



AB Rekabetten Sorumlu Komisyon Üyesi Margrethe Vestager cezayı bu sabah Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Yaptığı açıklamada;

"Avrupa Komisyonu Qualcomm'a LTE baz bant yonga setlerinde pazar hakimiyetini kötüye kullanmaktan dolayı 997 milyon avro para cezası verdi.

Qualcomm, rakiplerin; rakiplerden satın almaması koşuluyla önemli bir müşteriye, önemli miktarda ödeme yaparak; piyasada rekabet etmelerini engelledi. Bu, AB'nin anti Tekel kuralları kapsamında yasadışıdır." denildi.

Qualcomm'a kesilen cezada, hak ihlalinin süresi ve ciro göz önünde bulunduruldu. Qualcomm'un 2017 cirosunun yüzde 4.9'una denk gelen rakam belki şirketi iflas ettirmeyecek ama önemli ölçüde canını sıkacak. Komisyon, ayrıca bu ağır para cezasının gelecekte benzer rekabete aykırı uygulamaları yapan herhangi bir kurum için de; bir uyarı işareti olarak değerlendirilmesi gerektiğini de belirtti.

Qualcomm, beş yıldan uzun süredir LTE basebant yonga setleri piyasasındaki rakiplerini yasa dışı bir şekilde kapatarak pazar hakimiyetini pekiştirmiş durumda.

Avrupa birliği bu konuda oldukça dikkatli benzer şekilde Google'a da hakim gücünü kötüye kullandığı için 2.4 Milyar Dolar ceza kesmişti.

TheNextWeb

http://www.teknotalk.com/avrupa-komisyonu-qualcomma-1-2-milyar-dolar-ceza-kesti-61957/