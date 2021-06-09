Avrupa Komisyonu, Polonya ve Çekya'yı Avrupa Adalet Divanı'na şikayet edecek

Avrupa Komisyonu, Polonya ve Çekya'yı bu ülkelerde yaşayan diğer Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının sivil haklarını sınırladıkları gerekçesiyle Avrupa Adalet Divanı'na şikayet etme kararı aldı.

Avrupa Komisyonu, Polonya ve Çekya'yı bu ülkelerde yaşayan diğer Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının sivil haklarını sınırladıkları gerekçesiyle Avrupa Adalet Divanı'na şikayet etme kararı aldı.

Polonya ve Çekya'ya yönelik Avrupa Komisyonu'ndan, iki ülkeyi Avrupa Adalet Divanı'na şikayet kararı geldi. Avrupa Komisyon tarafından yapılan açıklamada, Polonya ve Çekya'da yaşayan diğer AB vatandaşlarının sivil haklarının sınırlandığı ve AB içerisinde yalnızca bu iki ülkede bulunan yasak gerekçesiyle, Polonya ve Çekya'nın Avrupa Adalet Divanı'na şikayet kararı aldıkları kaydedildi. Açıklamada, diğer AB üyesi vatandaşlarının söz konusu iki ülkede ulusal siyasi partilere aday olmalarının yasak olduğunu belirten Komisyon, "Bu sınırlama nedeniyle Polonya ve Çekya'da ikamet etmekte olan AB vatandaşları, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri ve yerel seçimlerde aday olma haklarından tamamıyla faydalanamamaktadır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan konuya ilişkin Çekya'ya karşı 2012, Polonya'ya karşı ise 2013 yılında soruşturma başlatan Avrupa Komisyonu, 2014 yılında söz konusu yasanın AB hukukunu ihlal ettiğine ilişkin gerekçeli kararını yayınlamıştı. Fakat hem Polonya, hem de Çekya yasal mevzuatlarının AB yasalarına uygun olduğunu ileri sürerek, söz konusu yasada değişiklik yapmayı reddetmişti. Son olarak 2 Aralık 2020 tarihinde Polonya ve Çekya'dan, yasal mevzuatlarında Avrupa Komisyonu kararı doğrultusunda değişikliğe gidilip gidilmediğine ilişkin bilgi isteyen Komisyon, bu konuda herhangi bir değişikliğe gidilmediğini tespit etmişti. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı