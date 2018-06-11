Avrupa Komisyonu'ndan İtalya ve Malta'ya Tepki

AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, içinde 629 mültecinin bulunduğu gemiyi limanlarına kabul etmeyen İtalya ve Malta'yı kınadı.

Yıllardır Akdeniz'de yaşanan insanlık dramına tepkiler bir yenisi eklendi. Libya'dan 629 mültecinin bulunduğu Aquarius isimli arama kurtarma gemisini limanlarına almayan İtalya ve Malta'ya bir tepki de Avrupa Komisyonu'ndan geldi. AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, günlük basın toplantısında "İnsanların hayatı söz konusu. İtalya ve Malta yetkililerinin önceliği gemideki sığınmacılara lazım olan yardımı sağlamasıdır" dedi. Bugünden itibaren içinde sadece bir günlük gıda kalan geminin hemen bir limana çekilmesinin önemini belirten Schinas İtalya ve Malta'yı kastederek, "Hızlı bir çözüm için katkıda bulunmaya çağırıyoruz, böylece Aquarius gemisindeki insanlar mümgün olduğunca kısa sürede güvenli bir şekilde karaya ayak basabilecekler" dedi.

İtalya, göçmenleri kabul etmeyerek "yakındaki en güvenli liman" olduğu gerekçesiyle kurtarma gemisinin Malta'daki Valletta Limanına yönelmesini istemişti. Malta'nın da gemiyi reddetmesi üzerine iki ülke arasında kriz başlamıştı.

Libya'dan yola çıkan Aquarius gemisinde orta ve güney Afrikalı 11 bebek, 7 hamile kadın ve 123 ebeveynsiz çocuk bulunuyor. - BRÜKSEL