Avrupa Komisyonu'ndan Gazi Üniversitesine 2,39 milyon avro hibe
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Avrupa Komisyonu'ndan Gazi Üniversitesine 2,39 milyon avro hibe

08.02.2021 18:03 | Son Güncelleme: 08.02.2021 18:06
Avrupa Komisyonu'ndan Gazi Üniversitesine 2,39 milyon avro hibe

Gazi Üniversitesi, Avrupa Komisyonu tarafından 2,39 milyon avro ile desteklenmeye hak kazandı.

Gazi Üniversitesi, Avrupa Komisyonu tarafından 2,39 milyon avro ile desteklenmeye hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen yaklaşık 76 milyar avro bütçeli araştırma ve inovasyon programı olan Ufuk2020 Programı'nın desteklerinden ve eğitimlerinden faydalanan Gazi Üniversitesi, programın "Bilimsel Mükemmeliyet" bileşeni altında yer alan "Marie Sklodowska-Curie Burs ve Dolaşım Destekleri" alanına, Burs Programlarına Katkı Fonu (COFUND) kapsamında başvuru yaptı.

Başvurusu kabul edilen Gazi Üniversitesi, Avrupa Komisyonu tarafından 2,39 milyon avro ile desteklenmeye hak kazandı.

Fonlanmaya hak kazanan A2M2TECH projesinin koordinatörlüğünü yürüten Gazi Üniversitesi, rekabeti yüksek bir program olan COFUND tarafından Türkiye'den desteklenen ilk üniversite olma özelliği taşıyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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