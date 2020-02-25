Avrupa Komisyonu'ndan çalışanlara siber güvenlik tavsiyesi: Signal uygulamasını kullanın
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Avrupa Komisyonu'ndan çalışanlara siber güvenlik tavsiyesi: Signal uygulamasını kullanın

Avrupa Komisyonu, siber güvenliği artırmak amacıyla çalışanlarına Signal uygulaması üzerinden mesajlaşmalarını tavsiye etti

25.02.2020 18:57 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:57
Avrupa Komisyonu'ndan çalışanlara siber güvenlik tavsiyesi: Signal uygulamasını kullanın

Avrupa Komisyonu, siber güvenliği artırmak amacıyla çalışanlarına Signal uygulaması üzerinden mesajlaşmalarını tavsiye etti.


Şubat ayı başında çalışanlarına yönelik uyarıda bulunan Komisyon, "Signal, mesajlaşmalarda kullanılması tavsiye edilen uygulama olarak seçilmiştir" açıklamasını yaptı. Politico'nun haberine göre kurum, bu sayede 'iç ve dış yazışmaların hacklenerek' açığa çıkmasını engellemek istiyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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