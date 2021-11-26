Avrupa Komisyonu'ndan AB üyelerine çağrı: Yeni koronavirüs varyantı görülen ülkelerle seyahat yasaklanmalı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği (AB) üyesi tüm ülkelere, Güney Afrika'da ortaya çıkan ve oldukça bulaşıcı olduğu belirtilen koronavirüsün "B.1.1.529 varyantının" görüldüğü tüm ülkelerle seyahatleri yasaklamaları çağrısı yaptı.

Ursula von der Leyen, Brüksel'de yaptığı açıklamada, yeni varyant ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi olunana dek seyahat yasağı kararı alınması gerektiğini söyledi.

Avrupa Komisyonu, AB'nin yürütme organı.

AB üyesi ülkelerden ise henüz Ursula von der Leyen'in çağrısı sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

Avrupa'daki ilk resm i 'B.1.1.529 varyantı' Belçika'da tespit edildi

Öte yandan, "B.1.1.529 varyantı" Avrupa'da ilk kez Belçika'da görüldü.

Belçika medyasına göre, kriz yönetiminin önde gelen isimlerinden virolog Marc Van Ranst, Afrika'da hızla yayılan yeni virüs varyantının 22 Kasım'da yapılan test sonucu tespit edildiğini doğruladı.

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, yeni virüs varyantı saptanan kişinin Mısır tatilinden dönen 30'lu yaşlardaki bir kişide görüldüğünü açıkladı.

Vandenbroucke, bu kişinin aşı olmadığını ve daha önce koronavirüs enfeksiyonu geçirmediğini söyledi.

İlk belirlemelere göre, Belçika'ya gittikten 11 gün sonra hafif grip benzeri belirtiler gösteren ve "B.1.1.529 varyantı" görülen kişinin Güney Afrika ile hiçbir bağlantısı bulunmuyor.

İlk olarak Güney Afrika'da tespit edilen ve bu ülkede hızla yayılan yeni koronavirüs varyantı, oldukça bulaşıcı olduğu ve mevcut aşılara direnç geliştirme veya mutasyona uğrama potansiyeline sahip olduğu için büyük endişe yaratıyor.

Bu nedenle Belçika da dahil birçok Avrupa ülkesi, Güney Afrika'dan gelen yolculara giriş yasağı uyguluyor.

Belçika'da Covid önlemleri sıkılaştırılıyor

Öte yandan, Belçika hükümeti, Covid önlemlerinin daha da sıkılaştırılmasını kararlaştırdı.

Ülkede Cumartesi gününden itibaren gece kulübü ve diskotekler 3 hafta süreyle kapatılacak. Kafe, bar ve restoranlar da, en geç saat 23:00'de kapanacak. Bu işletmelerde bir masaya aynı aileden olmayan en fazla 6 kişinin oturmasına izin verilecek. Alkol ve tütün ürünleri satan gece dükkanları da, saat 23:00'de kapanmak zorunda kalacak.

Kapanmak zorunda olan sektörler, hükümet tarafından desteklenecek. Özel eğlence ve partiler de önümüzdeki 3 hafta boyunca yasak olacak.

Kapalı alanlarda 50, açık alanlarda 100 kişinin katıldığı etkinliklerde Covid sertifikası zorunluluğu uygulanacak. Kapalı alanlardaki spor karşılaşmalarına da seyirci alınmayacak.

İşe gitme zorunluluğu bulunmayan kişiler haftada en az 4 gün evden çalışacak. İbadetler ile düğün ve cenazeler ise, belirli önlemler çerçevesinde devam edecek.

Eğitim alanındaki yeni önlemler de, hükümet, sendika ve eğitim kurumları tarafından Pazartesi gününe kadar netleştirilecek.

Belçika Başbakanı De Croo: Virüs tarafından alt edildik

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, "Artık çok daha karamsar bir durumla karşı karşıya olduklarını" belirterek, bu nedenle danışma komitesinin daha erken toplandığını söyledi.

De Croo, "Virüs tarafından alt edildik" dedi.