Avrupa Komisyonu'nda 100 milletvekilinden mülteci Gülzar'ın ölümünün araştırılması için çağrı
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Avrupa Komisyonu'nda 100 milletvekilinden mülteci Gülzar'ın ölümünün araştırılması için çağrı

Avrupa Komisyonu'nda 100 milletvekili, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e mektup göndererek, Türkiye-Yunanistan sınırında hayatını kaybeden mülteci Muhammed Gülzar'ın ölümünün resmi olarak soruşturulması çağrısında bulundu.

Avrupa Komisyonu'nda 100 milletvekilinden mülteci Gülzar'ın ölümünün araştırılması için çağrı
13.05.2020 10:51 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:51

Avrupa Komisyonu'nda 100 milletvekili, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e mektup göndererek, Türkiye-Yunanistan sınırında hayatını kaybeden mülteci Muhammed Gülzar'ın ölümünün resmi olarak soruşturulması çağrısında bulundu.

Avrupa Komisyonu'nda 100 milletvekili, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e Türkiye- Yunanistan sınırında hayatını kaybeden Pakistanlı mülteci Muhammed Gülzar'ın ölümünün soruşturulması için mektup gönderdi. Milletvekilleri, Leyen'den Gülzar'ın ölümünün resmi olarak soruşturulmasını istedi. Leyen de milletvekillerinin çağrısına kayıtsız kalmayarak Gülzar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılması kararını aldı.

Milletvekilleri mektupta, "Biz, Avrupa Komisyonu'nun yeniden yapılanmanın ortaya koyduğu, ciddi kaygılara yol açan bulguları kapsamlı bir şekilde soruşturmasını ve bulgularını Avrupa Parlamentosu'na bildirmesini bekliyoruz. Hem Yunan hükümeti hem de Avrupa Komisyonu bu iddialara yanıt vermezse, hukukun üstünlüğüne saygıya dayanan bir sendikada hoş görülemeyecek bir cezasızlığa tanık oluruz" ifadeleri kullanıldı.

Gülzar, 4 Mart'ta Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isterken hayatını kaybetti. Görgü tanıkları Gülzar'ın Yunan polisi tarafından vurularak öldürüldüğünü iddia ederken, Yunan tarafı bu iddialar için yalan haber açıklaması yaptı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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