Avrupa Komisyonu'na isim önerisinde bulunmayan İngiltere hakkında ihlal süreci başlatıldı
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Avrupa Komisyonu'na isim önerisinde bulunmayan İngiltere hakkında ihlal süreci başlatıldı

AB Komisyonu, İngiltere'nin ülkedeki erken genel seçimleri gerekçe göstererek, yeni yönetim için aday göstermemesinin Avrupa Birliği anlaşmalarına aykırı olduğu gerekçesiyle ihlal süreci başlattı.

14.11.2019 21:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 21:46
Avrupa Komisyonu'na isim önerisinde bulunmayan İngiltere hakkında ihlal süreci başlatıldı

(AB), yeni Komisyon için aday göstermeyeceğini duyuran hakkında "ihlal süreci" başlattı.


AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin ülkedeki erken genel seçimleri gerekçe göstererek, yeni yönetim için aday göstermemesinin AB'nin anlaşmalarını ihlal ettiği kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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