Avrupa Komisyonu: Kömüre bağımlı az gelişmiş üyelerin değişimi için daha fazla fon ayıracağız
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Avrupa Komisyonu: Kömüre bağımlı az gelişmiş üyelerin değişimi için daha fazla fon ayıracağız

Avrupa Komisyonu, önümüzdeki 10 yılda yeşil enerji kaynaklarına yönelme hedefi için 1 trilyon euro bütçe ayıracağını açıkladı. Komisyonun uyum ve reformlardan sorumlu üyesi Elisa Ferreira, euronews'e verdiği demeçte, bu fon sayesinde önemli değişimler kaydedileceğini ifade etti

17.01.2020 18:28 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:28
Avrupa Komisyonu: Kömüre bağımlı az gelişmiş üyelerin değişimi için daha fazla fon ayıracağız

Avrupa Komisyonu, önümüzdeki 10 yılda tüm ülkelerinin yeşil enerji kaynaklarına yönelmesi hedefi için 1 trilyon euro bütçe ayıracağını açıkladı.


Komisyonun uyum ve reformlardan sorumlu üyesi Elisa Ferreira, 'e verdiği demeçte, bu fon sayesinde kömüre bağlı bölgelerde önemli değişimler kaydedileceğini ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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