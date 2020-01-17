Avrupa Komisyonu: Kömüre bağımlı az gelişmiş üyelerin değişimi için daha fazla fon ayıracağız

17.01.2020 18:28 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:28

Avrupa Komisyonu, önümüzdeki 10 yılda tüm Avrupa Birliği ülkelerinin yeşil enerji kaynaklarına yönelmesi hedefi için 1 trilyon euro bütçe ayıracağını açıkladı.



Komisyonun uyum ve reformlardan sorumlu üyesi Elisa Ferreira, euronews'e verdiği demeçte, bu fon sayesinde kömüre bağlı bölgelerde önemli değişimler kaydedileceğini ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle