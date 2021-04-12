Avrupa Komisyonu "Kıbrıs hellimi"ni korumalı ürün olarak tescil etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrupa Komisyonu "Kıbrıs hellimi"ni korumalı ürün olarak tescil etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Avrupa Komisyonu 'Kıbrıs hellimi'ni korumalı ürün olarak tescil etti

Avrupa Komisyonu, taklitlerinin engellenmesi adına Kıbrıs adasına ait olan "hellim" peynirini sadece Kıbrıs'ta üretilebilecek korumalı ürün olarak tescil etti.

Koltuk krizi büyüyor! Kadın dernekleri, AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için imza kampanyası başlattı
Koltuk krizi büyüyor! Kadın dernekleri, AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için imza kampanyası başlattı

Avrupa Komisyonu, taklitlerinin engellenmesi adına Kıbrıs adasına ait olan "hellim" peynirini sadece Kıbrıs'ta üretilebilecek korumalı ürün olarak tescil etti.

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs'ın önemli bir tadı olan "hellim" peynirini Yeşil Hat Tüzüğü altında "Menşei İsmi Korumalı Ürün (PDO)" olarak tescilledi. Avrupa Komisyonu tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) de üretilen hellim peynirinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine ihracını mümkün kılan bir düzenleme yapıldı. Komisyon, toplantıda ilk olarak marka değeri yüksek olan hellim (Halloumi) ismini AB çapında koruma altına alarak, taklit ürünlere karşı "PDO" olarak tescillenmesine karar verdi. Yapılan düzenlemelere göre AB hayvan ve halk sağlığı standartlarına uyumlu olan KKTC'de üretilen hellimin Güney Kıbrıs'a, oradan da AB ülkelerine ihraç edilmesine izin verilecek.

"Uygulama AB'deki tüketicilerin özgün Kıbrıs ürününü tanımlayabilmelerini garanti ediyor"

Alınan kararın ardından Kıbrıs'ta üretilen hellim peynirinin tescilli isim kullanmasına izin verilmesi ve bunun da adaya net ekonomik faydalar sağlaması bekleniyor. AB Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Komiseri Janusz Wojciechowski toplantıda yaptığı açıklamada, "Hellimin Avrupa'nın yüksek kaliteli tarım ve en iyi gıda ürünleri arasına katılarak PDO ve Koruma Altına Alınmış Coğrafi İşaret (PGI) siciline girmesinden büyük memnuniyet duyuyorum. Kıbrıs'ta programa uymak isteyen tüm üreticileri kapsayan uygulama, uzun yıllar boyunca sabırla ve her bakımdan özenle yapılan bir çalışmanın sonucudur. Hellimin PDO tescil düzenlemesi, Yeşil Hat'ın her iki tarafındaki tüm üreticilerin eşit ve adil bir şekilde ürünlerini pazarlamalarını sağlıyor ve AB'deki tüketicilerin bu özgün Kıbrıs ürününü en sonunda tanımlayabilmelerini garanti ediyor" dedi.

Ayrıca hellimin PDO olarak tescil edilmesi, AB ülkelerinde hellimin taklit edilmesi veya ismine zarar verecek faaliyetler yasak sayılacak. Kıbrıs'ta sadece geleneksel tarife göre üretilen peynirlere "hellim" ismi verilebilecek. Düzenlemelerin ise Ekim 2021 tarihinde yürürlüğe girmesi hedefleniyor. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mario Draghi Süleyman Soylu Mustafa Şentop Alparslan Türkeş
Magazin Nur Sürer Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Canan Ergüder
Spor Diego Mesut Özil Yılmaz Vural Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Avrupa Komisyonu "Kıbrıs hellimi"ni korumalı ürün olarak tescil etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 19:41:36. #1.16#
title