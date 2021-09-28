Avrupa Komisyonu ile Yaratıcı Avrupa Programı Katılım Anlaşması Müzakereleri Resmi Olarak Başlatıldı

Yaratıcı Avrupa Programının 2021-2027 dönemine ilişkin tüzüğünün 12 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe girmesine binaen, Avrupa Komisyonu İletişim Ağları, İçerik ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, Avrupa Komisyonu Eğitim, Gençlik, Spor ve Kültür Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği, İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun katılımıyla ülkemizin Yaratıcı Avrupa Programına katılımına ilişkin müzakerelerin ilk resmi toplantısı 27 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Avrupa'nın kültürel çeşitliliğini ve mirasını korumayı, geliştirmeyi ve teşvik etmeyi ve özellikle görsel-işitsel sektörler olmak üzere kültürel ve yaratıcı sektörlerin rekabet gücünü ve ekonomik potansiyelini artırmayı hedefleyen yeni Yaratıcı Avrupa Programı Kültür, Medya ve Sektörler Arası olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

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