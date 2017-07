Avrupa Komisyonu Heyeti, Bakan Arslan'ı Ziyaret Etti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki üyelik müzakerelerinin sürdüğünü belirterek, "Her ne kadar içinde ulaştırma politikasının da olduğu bazı önemli fasıllar siyasi nedenlerle askıya alınmış olsa da biz ulaştırma alanında teknik çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." dedi.



Arslan, Avrupa Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri Violeta Bulc ve beraberindeki heyetle makamında bir araya geldi.



Heyeti Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslan, Bulc'un ziyaretinin 2012 yılının mayıs ayından bu yana ulaştırma alanında Avrupa Komisyonunun yaptığı en üst düzey ziyaret olduğunu kaydetti.



Arslan, Türkiye'nin AB ile üyelik müzakerelerini sürdürdüğünü hatırlatarak, "Her ne kadar içinde ulaştırma politikasının da olduğu bazı önemli fasıllar siyasi nedenlerle askıya alınmış olsa da biz ulaştırma alanında teknik çalışmalarımızı özellikle devam ettiriyoruz." diye konuştu.



Bu zamana kadar ulaştırma sektörünün AB mevzuatına uyumu için Türkiye'nin büyük çaba sarf ettiğinin altını çizen Arslan, 2008 Ulusal Programı kapsamında ulaştırma ve haberleşme alanındaki mevzuat uyum çalışmaları kapsamında 9 kanuni, 28 ikincil düzenleme yaptıklarını ifade etti.



Arslan, bu açıdan bakıldığında 14 numaralı ulaştırma politikası faslında kanuni düzenleme anlamında taahhütlerin tamamının, ikincil mevzuatların da yüzde 80'inin gerçekleştirildiğini söyledi.



Ulaştırma alanındaki çalışmaların 2016-2019 dönemini kapsayan Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürüldüğünü kaydeden Arslan, "21 numaralı müzakere faslı olan Türkiye-Avrupa ağları konusunda teknik müzakereleri de 2011 yılında başarılı bir şekilde sonuçlandırmıştık. Kısacası Bakanlığımız sorumluluğundaki bu müzakere faslı teknik olarak kapatılmaya hazır durumda." dedi.



Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi



Arslan, AB-Türkiye mali işbirliği çerçevesinde Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'nın (IPA) birinci dönemini kapsayan 2007-2013 döneminde AB tarafından bakanlığa tahsis edilen 574 milyon avroluk hibe fonunun yüzde 99'unun sözleşmeye bağlandığını, bunun yüzde 71'ine karşılık gelen 410 milyon avroluk ödemenin gerçekleştirildiğini belirtti.



Bu kapsamda 3 büyük demiryolu projesine dair çalışmaların devam ettiğini ifade eden Arslan, "IPA 2, 2014-2020 dönemini kapsıyor. Yeni dönemde de proje çalışmalarımızı hızla sürdürmekteyiz. Bu dönem için 442 milyon avro hibe fonu tahsis edildi. Bunun yüzde 62'sine karşılık gelen 275 milyon avrosu çok önemsediğimiz Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi için ayrıldı." diye konuştu.



Bulc ile gerçekleştireceği ikili görüşmede AB ulaştırma politikalarındaki son gelişmeleri, Türkiye'deki uyum çalışmaları, mali iş birliği ve ulaştırmanın alt sektörlerine yönelik çeşitli meseleleri ele alacaklarını anlatan Arslan, bu kapsamda Türkiye-AB üst düzeyli ulaştırma diyaloğu sürecinin canlandırılması, karayolu ve demiryolu ulaştırması alanında karşılıklı iş birliğini güçlendirmeye yönelik hususları, Türkiye-AB hava taşımacılığı müzakerelerini ve bazı teknik konuları görüşeceklerini bildirdi.



Görüşmenin Türkiye-AB ilişkileri açısından olumlu olacağına inandığını kaydeden Arslan, "Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde Birliğin yürütme organı olan Avrupa Komisyonunun değerli katkı ve desteklerinin artarak devam etmesini diliyorum." ifadesini kullandı.



Bulc'un konuşması



Avrupa Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri Violeta Bulc da Türkiye'de bulunmaktan onur duyduğunu söyledi.



Görüşmenin Türkiye ile AB arasında ulaştırma alanındaki ilişkilere katkı sağlaması açısından önemine işaret eden Bulc, "Bu benim Türkiye'ye ilk resmi ziyaretim. Bence en iyi şekilde başladı. Yaptığınız yeni havaalanı, köprüler, demiryolu projeleri beni çok etkiledi." diye konuştu.



Anıtkabir ziyaretine de değinen Bulc, "Anıtkabir oldukça istisnai bir yer. Umuyorum dünyadan pek çok kişi Anıtkabir'i ziyaret ederek bu büyük şahsın arkasında bıraktığı değerleri anlayacaktır." ifadesini kullandı.



Görüşmenin ulaştırma diyaloğunu yeniden başlatmak adına çok iyi bir zamanda gerçekleştiğinin altını çizen Bulc, Bakan Arslan'ı Brüksel'e davet etti.



Sağlam ulaştırma bağlantılarının kurulmasının önemine değinen Bulc, "Özellikle sınır aşırı demiryolu, karayolu ve havacılık alanındaki bağlantıların son derece önemli olduğunu düşünüyorum." görüşünü dile getirdi.



Halkalı-Kapıkule demiryolu projesinin AB bağlantısı açısından ciddi olduğunu kaydeden Bulc, artık yeni lojistik modellerin yüklerin karayolundan demiryoluna aktarılmasına dayandığını belirtti.



Demiryolu projesinin Türkiye'nin vizyonu açısından önemini de vurgulayan Bulc, "Avrupa ve Çin arasındaki bağlantı platformu açısından Türkiye'nin azimli ve vizyoner bir biçimde projenin gerçekleşmesine katkıda bulunacağını düşünüyorum." diye konuştu.



Türkiye ile AB arasındaki kapsamlı havacılık anlaşmasının çok iyi bir şekilde ilerlediğini de kaydeden Bulc, bu konuda gelecek hafta ilgili ekiplerin bir araya geleceklerini bildirdi.



Bulc, anlaşmanın başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından yıllık 5 milyar avroluk gelir artışı, yolcuların ödediği ücretlerde yüzde 50 oranında düşüş sağlanacağını söyledi.



Bulc'tan çay esprisi



Taraflar arasında iş birliğinin artırılması için diyaloğun en önemli araç olduğunun altını çizen Bulc, "Bugün Sayın Bakan ile çay içerken aslında şunu da fark ettik ki ikimiz aynı hızda çay içiyoruz. Bu da ilişkilerimizin hızlandırılması açısından potansiyeli ortaya koyuyor." şeklinde espri yaptı.



Bakan Arslan da buna karşılık, "Karslı olmam hasebiyle sıcak çay içmeye alışkınım. Benzer özelliklere haiz olmaktan ziyade problemler ne kadar sıcak olursa olsun çözümü hızlı bulmak önemli. Bu da mühendisler olarak bizlerin yapabileceği bir şey." ifadelerini kullandı.



Özellikle ulaştırma açısından Türkiye-AB ilişkilerinin çok önemli olduğunu dile getiren Arslan, Türkiye üzerinden Çin'e kadar uzanacak koridorların her iki tarafı da aynı ölçüde ilgilendirdiğini kaydetti.



Arslan, birbirini tamamlayan koridorları oluşturmayı amaçladıklarını kaydederek, ulaştırma alanında bugüne kadar önemli mesafeler kat ettiklerini, bundan sonra da kat edeceklerini sözlerine ekledi.



Konuşmaların ardından görüşme basına kapalı devam etti.