Avrupa Komisyonu genişleme komiserliği adayı Troscanyi'ye AP'den red

27.09.2019 14:15

Bir sonraki Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in listesine aldığı iki komiser adayı Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Yasal İşler Komitesi tarafından önümüzdeki hafta parlamenterlerin komiserleri sorgulayacağı oturumlara katılmaktan men edildi. Gerekçe "Finansal durumlarına ilişkin yeterli şeffaflık ve netlik olmaması".



AP tarafından reddedilen adaylardan biri Türkiye'yi yakından ilgilendiren Genişleme ve Komşuluk Politikaları Komiser adayı sağ eğilimli Macar siyasetçi Laszlo Troscany oldu. Diğeri ise Ulaşım Komiserliği adayı Romanyalı Rovana Plumb. Euronews.com'da Görüntüle