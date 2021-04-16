Avrupa Komisyonu "dijital euro girişimini" destekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrupa Komisyonu "dijital euro girişimini" destekliyor

Avrupa Komisyonu 'dijital euro girişimini' destekliyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Avrupa Komisyonu Ekonomi'den sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, Komisyon olarak, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Başkanı Christine Lagarde'ın dijital euro kullanımı konusundaki girişimlerini desteklediklerini açıkladı.

Avrupa Komisyonu Ekonomi'den sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, Komisyon olarak, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Başkanı Christine Lagarde'ın dijital euro kullanımı konusundaki girişimlerini desteklediklerini açıkladı. 

Gentiloni, Cuma günü yaptığı dijital euronun potansiyel kullanımına ilişkin konuşmasında, böyle bir girişimin "güçlü ve yenilikçi finansal sektör için önemli bir araç olacağını vurguladı ve dijital para birimlerinin, daha verimli ve esnek ödeme sistemleri olduklarının altını çizdi.

Dİjital euronun, Avrupa'nın, ekonominin dijitalleştirilmesi ve euronun güçlendirilmesi gibi politikaları için daha geniş kapsamlı destekleri olabileceğine de dikkat çekti.Bununla birlikte Gentiloni, projenin bir yandan fırsatları barındırırken, aynı zamanda riskleri de bulunduğuna işaret ederek, bu nedenle uygulamadan önce dikkate alınması gereken pek çok şeyin olduğunu ve bunun hem yasal hem de teknik olarak zaman alacağını söyledi.Lagarde da bugün yaptığı bir açıklamada, ECB'nin "tüketicilerin yararına çalışacak dijital para birimlerini kullanıma sunma" görevi olduğuna dikkat çekti ve özellikle Euro bölgesinde bu konuda net bir talep gördüğünü vurguladı.ECB Yürütme Kurulu Üyesi Fabio Panetta da, maliyetleri düşüreceği ve ekonomide dijitalleşmeyi artırmaya yardımcı olacağı için dijital para birimini desteklediğini söyledi.

 


Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Mustafa Destici Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Canan Ergüder Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Bülent Uygun Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Avrupa Komisyonu "dijital euro girişimini" destekliyor - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 16:52:39. #1.14#

title