Avrupa Komisyonu başkanlığı Fransa ve Almanya'yı karşı karşıya getirdi
Avrupa Komisyonu başkanlığı Avrupa Birliği'nin lokomotifleri olan Fransa ve Almanya'yı karşı karşıya getirdi. Fransa ve Almanya Avrupa Komisyonu başkanı Jean-Claude Juncker'in koltuğuna kimin oturacağı konusunda anlaşamıyor.
Avrupa Komisyonu başkanlığı Avrupa Birliği'nin lokomotifleri olan Fransa ve Almanya'yı karşı karşıya getirdi. Fransa ve Almanya Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in koltuğuna kimin oturacağı konusunda anlaşamıyor.
Brüksel'de devam eden Avrupa Birliği zirvesi öncesinde görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel fikir ayrılıklarını gideremedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) lideri ve Avrupa Komisyonu başkanlığına aday olan Manfred Weber'i destekliyor. Macron ise daha güçlü isim arayışında. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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