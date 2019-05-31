Avrupa Komisyonu başkanı nasıl seçilecek ve kim olduğu neden önemli?

Avrupa Birliği'nin (AB) ana sütunlarını oluşturan kurumlardan en önemlisi olarak düşünülen, birliğin motoru işlevini gören ve adeta AB hükümeti gibi hareket eden Avrupa Komisyonu için yeni bir başkan seçilecek.

Avrupa Komisyonu başkanı protokol olarak 'devlet başkanı' statüsünde olacak ve 28 üye ülkeden 28 komiser seçerek kendi kabinesini oluşturup birliğin en önemli temsilcisi haline gelecek. Euronews.com'da Görüntüle