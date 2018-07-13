Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, NATO Zirvesinde Ayakta Durmakta Zorlandı

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, NATO liderler zirvesinin galasında, ayakta durmak güçlük çekerken görüntülendi. Juncker'in tartışma yaratan görüntüsünün sebebinin, Juncker'in 'sarhoş olması' olduğu iddia edildi.

MERDİVENDE DENGESİNİ KAYBEDİNCE KOLUNA GİRDİLER

Juncker'in araçtan indikten sonra yürümekte, merdivenleri çıkmakta, hatta ayakta durmakta zorlandığı görüldü. AB Komisyonu Başkanı, birilerinin koluna girmesiyle yürüyebildi.

"SARHOŞ OLDUĞU" İDDİA EDİLDİ

Juncker'in tartışma yaratan görüntüsünün sebebinin, Juncker'in 'sarhoş olması' olduğu iddia edildi. Kimi kaynaklar ise, Juncker'in sağlık sorunları sebebiyle denge problemi yaşadığını belirtti. (Kaynak: Sputnik)

İşte Juncker'in tartışma yaratan o görüntüleri;