Avrupa Komisyonu, AB'deki derin ayrılıklara nasıl çözüm bulacak? Margaritis Schinas yanıtladı
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Avrupa Komisyonu, AB'deki derin ayrılıklara nasıl çözüm bulacak? Margaritis Schinas yanıtladı

Koronavirüs krizi birçok insanı işsiz, izole ve geleceğe dair merak içinde bıraktı.

20.05.2020 21:18 | Son Güncelleme: 20.05.2020 21:18

Koronavirüs krizi birçok insanı işsiz, izole ve geleceğe dair merak içinde bıraktı. Küresel salgın öncesi bildiğimiz dünya artık yok. Peki, bu "yeni normallerimiz" neye benzeyecek?

Avrupalı yaşam tarzının teşvikinden sorumlu Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas euronews'e konuştu

Avrupa Komisyonu, AB'deki derin ayrılıklara nasıl çözüm bulacak? Margaritis Schinas yanıtladı
Kaynak: Euronews.com

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