Avrupa Komisyonu, AB'deki derin ayrılıklara nasıl çözüm bulacak? Margaritis Schinas yanıtladı Koronavirüs krizi birçok insanı işsiz, izole ve geleceğe dair merak içinde bıraktı.

Koronavirüs krizi birçok insanı işsiz, izole ve geleceğe dair merak içinde bıraktı. Küresel salgın öncesi bildiğimiz dünya artık yok. Peki, bu "yeni normallerimiz" neye benzeyecek? Avrupalı yaşam tarzının teşvikinden sorumlu Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas euronews'e konuştu Kaynak: Euronews.com