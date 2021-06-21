Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatında Kızlarımızdan Gururlandıran Başarı

TÜBİTAK 2202 Bilim Olimpiyatları kapsamında Bilgisayar dalında ülkemizi bölgesel ve uluslararası arenada temsil etmek üzere yetiştirilen öğrencilerimiz, 13-19 Haziran 2021 tarihlerinde İsviçre'nin ev sahipliğinde 43 ülkeden 157 öğrencinin çevrimiçi ortamda yarıştığı ve bu sene ilk kez...

TÜBİTAK 2202 Bilim Olimpiyatları kapsamında Bilgisayar dalında ülkemizi bölgesel ve uluslararası arenada temsil etmek üzere yetiştirilen öğrencilerimiz, 13-19 Haziran 2021 tarihlerinde İsviçre'nin ev sahipliğinde 43 ülkeden 157 öğrencinin çevrimiçi ortamda yarıştığı ve bu sene ilk kez düzenlenen Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatında (EGOI) 1 bronz madalya kazandılar.

Elif Deniz Kantar, Ahsen Ece Kaba, Kübra Efnan Dilmaç ve Beyza Ebrar Dilmaç'ın ülkemizi temsil ettiği Olimpiyatta Kübra Efnan Dilmaç Bronz madalya alarak bizleri gururlandırdı.

Ülkemizi uluslararası arenada temsil ederek, bizlere bu gururu yaşatan tüm alanlardaki olimpiyat takımı öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Olimpiyatlara katılan öğrencilerimize, ailelerine, öğretmenlerine, başta Komite Başkanlarımız olmak üzere eğitimlerde görev alan tüm akademisyenlere teşekkür ediyoruz.

Kaynak: Habermetre