Avrupa kıtasında korona virüsten ölenlerin sayısı 126 bini geçti Avrupa kıtasında korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 126 bin 991 olarak belirlendi.

Avrupa kıtasında korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 126 bin 991 olarak belirlendi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 2019 Aralık ayında ortaya çıkan yeni tip korona virüsün (Covid-19) en etkili olduğu kıta Avrupa oldu. Avrupa'da 1 milyon 330 bin Covid-19 vakası tespit edilirken, 26 bin 977 ölüm ile İtalya ilk sırada yer aldı. 23 bin 822 ölü sayısı ile İspanya ikinci sırada, 23 bin 293 ölü sayısı ile Fransa üçüncü sırada ve 21 bin 92 ölü sayısı ile İngiltere dördüncü sırada yer aldı.

Korona virüsten en çok etkilenen Avrupa ülkesi olan İtalya'da ölü sayılarında düşüş yaşandığını açıklayan Sağlık Bakanı Silvio Brusaferro, ülkede enfeksiyonundan hayatını kaybeden doktor sayısını 151 olarak duyurdu. İtalya'da 7 haftadır sokağa çıkma yasağının uygulandığını belirten Bakan Brusaferro, önümüzdeki hafta pazartesiden itibaren sokağa çıkma yasağının gevşetileceğini ve toplu taşıma araçlarında ve alışveriş merkezlerinde maske takma mecburiyeti kuralının uygulanacağını açıkladı.

İspanya, korona önlemlerinde Almanya modeli olarak kabul edilen kademeli gevşetme modelini örnek alarak 2 Mayıs tarihinden itibaren aynı aileye mensup kişilerin açık hava sporlarını yapmalarına fırsat verileceğini duyurdu. İspanya Başbakanı Pedro Snchez, korana virüs verilerinin aşağı seviyeye inmesiyle birlikte kuralları kontrollü bir şekilde gevşetmenin mümkün olacağını açıkladı.

Fransa, 437 ölümle dört gün içinde en yüksek artışı kaydetti. Bu yüzde 1,9'luk büyümeye tekabül ediyor ve ülkede Covid-19'dan toplam 23 bin 293 kişi öldü. Sağlık Bakanlığı, toplam 14 bin 497 kişinin hastanelerde, 8 bin 796'sının huzurevlerinde öldüğünü söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 11 Mayıs'tan itibaren okulların ve işletmelerin kademeli olarak açılacağını duyurdu. Paris hükümeti maske takmayı ve korona virüs testlerini önemli ölçüde genişletmeyi planlıyor. Enfeksiyon yollarını izlemek için bir cep telefonu uygulamasının da devreye girmesi planlanıyor. - PARİS

Kaynak: İHA